Cecilia Capriotti illumina il red carpet di Venezia 81

Cecilia Capriotti sceglie il nero per solcare il red carpet di Venezia 81. Alla Mostra del Cinema l'attrice e showgirl ha seguito molte proiezioni, sin dal primo giorno per il film di Giulia Steigerwalt "Dea Futura" e venerdì per la pellicola "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini. Bella ed elegante ha catturato i flash dei fotografi e ha illuminato il tappeto rosso con il suo sorriso magnetico.