Cate Blanchett, i 50 anni di una diva trasformista

Il 14 maggio Cate Blanchett festeggia 50 anni. Affascinante, carismatica e piena di talento, recita da poco più di 20 anni, duranti i quali è diventata un faro di Hollywood: oltre ad aver vinto due Oscar ha saputo interpretare ruoli di ogni tipo, diversissimi tra loro. Ha conquistato la ribalta cinematografica internazionale con "Elizabeth" di Shekhar Kapur (1998), con cui ha ottenuto il Golden Globe come miglior attrice drammatica e una candidatura all'Oscar. Dopo film di successo come "Il talento di Mr. Ripley" (1999) e "The Gift" (2000) è entrata nel cast della saga cult "Il Signore degli Anelli" di Peter Jackson. Nel 2004 è stata scelta da Martin Scorsese per interpretare Katharine Hepburn in "The Aviator", ruolo con cui ha ottenuto l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Da qui, la sua presenza sul set è stata richiestissima. E' passata da "Babel" (2006), al fianco di Brad Pitt, a "Intrigo a Berlino" (2007) con George Clooney, per poi tornare ad essere Elisabetta I d'Inghilterra per "Elizabeth: The Golden Age". Esempio del suo talento di trasformismo è l'interpretazione di Bob Dyaln in "Io sono qui" (2007), grazie alla quale ha vinto la Coppa Volpi alla 64esima Mostra del cinema di Venezia e un Golden Globe. Nel 2013 per il suo ruolo in "Blue Jasmine" di Woody Allen ha vinto il suo secondo Oscar, questa volta da miglior attrice protagonista.