Auguri Gerard Depardieu: compie 70 anni il principe nero del cinema francese

Grande e grosso, eccessivo e dolcissimo. Compie 70 anni Gèrard Depardieu, per decenni simbolo del popolo francese che prima di lui si era incarnato così profondamente nel mito solo grazie a Jean Gabin e Brigitte Bardot. E' nato il 27 dicembre del 1948 a Chetauroux, nei grandi boschi sulla valle della Loira, nel paesino messo a ferro e fuoco nel 1356 dal Principe Nero. Da qui un soprannome che starebbe bene anche al celebre attore, dalla personalità controversa e focosa, tanto da fargli rinunciare alla cittadinanza francese in opposizione alle leggi fiscali introdotte dalla Presidenza Hollande e da prendere nel 2013 quella russa offertagli dal Presidente Putin.



La sua popolarità è esplosa nel 1974, con il trionfo de "I santissimi" di Bertrand Blier. Da lì l'attività si è fatta frenetica anche per merito dei registi italiani che lo adottano; da Bernardo Bertolucci a Marco Ferreri che lo chiamano nello stesso 1976 per "Novecento" e "L'ultima donna". Lunghissima è la lista dei capolavori cui ha impresso uno stile personalissimo e un vero marchio di fabbrica che va persino oltre l'eccellenza degli autori con cui ha lavorato. Per citare solo qualche esempio: "Tre amici, le mogli e (affettuosamente) le altre" di Claude Sautet (1974), "La camion" di Marguerite Duras e "Ciao maschio" di Ferreri (1978), "Mio zio d'America" di Resnais e "L'ultimo metro" di François Truffaut che diventerà il suo mentore (1980), "Danton" di Andrzej Wajda (1983) e "Police" di Maurice Pialat (1985) che lo porterà a vincere una mitica palma d'oro a Cannes nel 1987 con "Sotto il sole di Satana". E poi nel nuovo decennio: "Cyrano" di Jean-Paul Rappenau (1990), "Green Card" di Peter Weir (il primo film americano nello stesso '90), "Una pura formalità" con Giuseppe Tornatore e Roman Polanski (1994), "Asterix" di Claude Zidi (primo capitolo di una lunga serie nei panni di Obelix) nel '99.



Passato il capo del 2000 le occasioni memorabili diminuiscono mentre cresce l'imponenza del fisico. Lo sprezzo di ogni convenzione più volte lo ha portato alla ribalta della cronaca: reo confesso di turbativa in aereo dove fece pipì nel corridoio durante un volo, accusato di stupro (da cui si è sempre dichiarato innocente) e di molestie, sostenitore di dittatori e rivoluzionario, ogni volta Gèrard ha voluto essere protagonista, invadendo la vita reale come fa sullo schermo con la sua voce potente e la figura debordante. Sono tutti segnali di una timidezza mai celata, di un desiderio di mostrarsi che fa a pugni con la paura di non essere all'altezza. Eppure non si può restare indifferenti al fascino di questo gigante che il cinema europeo celebra oggi tra i più grandi.