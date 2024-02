24 febbraio 2024 10:22

"Pace ci piace", il messaggio d'amore di Alessandro Enriquez

"Pace ci piace". Alessandro Enriquez non poteva scegliere un messaggio migliore per lanciare la nuova collezione durante la settimana della moda di Milano. Un messaggio di amore diffuso tra le stanze del Museo Bagatti Valsecchi di Milano con i fiori a fare da leitmotiv. Una mostra che sembra prendere a prestito il famoso slogan "mettete i fiori nei cannoni" per ricordare a tutti che "la pace è il valore più importante da professare e che di pace abbiamo tutti bisogno". Ma nessun riferimento politico o territoriale da parte dello stilista che non ama le polemiche: "Le guerre sono ovunque, piccole e grandi, domestiche o nazionali, la pace è una sola! Bisogna urlare un forte cessate il fuoco ovunque e io voglio farlo con i mie colori e i miei petali, sperando che questo messaggio arrivi ovunque e che i fiori della pace sboccino in fretta". Tanti gli amici di Alessandro che sono accorsi a sostenerlo: il mondo della tv con la conduttrice e giornalista Cristina Parodi, quello della musica con le cantati Elettra Lamborghini, Emma Muscat, Bianca Atzei e Chiara Galiazzo, il viralissimo mondo degli influencer con Candela Pelizza, Korlan Madi, Chiara Baratello fino al mondo della danza con tantissimi primi ballerini e ballerini del Teatro Alla Scala di Milano. Post evento Enriquez ha voluto festeggiare con un cocktail dinner privato organizzato al ristorante nascosto del Mercato Centrale di Milano con alcuni piatti firmati da Joe Bastianich presente tra gli ospiti della cena insieme ai tantissimi invitati tra cui la cantante Deborah Iurato, l’attivista Giorgia Soleri e il nuotatore Alex di Giorgio. A tutti gli ospiti Alessandro ha voluto omaggiare, insieme ai fioristi de Il Profumo dei Fiori, dei semi misti per dar vita al messaggio che tutti desideriamo si avveri: "Pace ci piace".