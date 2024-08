Alain Delon e le donne, la sua seconda movimentata passione

Partiamo con Romy Schneider. E' durata 5 anni la storia d’amore tra Romy Schneider e Alain Delon. Il loro primo incontro avvenne all’aeroporto di Orly nel 1958, poco prima delle riprese del loro primo film insieme, "L'amante pura". Non fu amore a prima vista, poiché Delon appariva troppo arrogante per i gusti di Romy, che aveva già conquistato il pubblico con la saga di "Sissi". Tuttavia, i due si innamorarono durante le riprese e si fidanzarono in Svizzera nel 1959. Le loro carriere brillanti, però, finirono per prevalere sul loro amore. Nel 1963, Romy ricevette una lettera di rottura. Nel 1969, si ritrovarono sul set de “La piscina”. La loro complicità era ancora evidente, magnetica. Con la pelle abbronzata dal sole del Mediterraneo e i corpi languidi, la coppia emanava un fascino e una sensualità straordinari.