Addio a Pete Shelley: con i Buzzcocks segnò il punk new wave inglese

E' morto a 63 anni Pete Shelley, cantante e leader del gruppo punk inglese Buzzcocks. Il musicista è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua casa in Estonia, dove viveva da tempo. Shelley, il cui vero nome era Peter McNeish, è stato tra i fondatori della band di Manchester nel 1976 e ha composto il brano più famoso dei Buzzcocks, "Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've)", uscito nel 1978. La band è considerata una delle più importanti dell'ondata punk new wave nata in Gran Bretagna alla fine degli anni 70. Molti i tributi sul web in ricordo di Shelley da parte di personalità del rock.