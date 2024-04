17 aprile 2024 12:07

"Senza Veli sulla Lingua": da Valeria Graci a Marco Carta contro la violenza sulle donne

Grande parata di stelle in Brianza per la settima edizione dello spettacolo mirato a raccogliere fondi "La felicità è Senza Veli sulla Lingua". L'associazione da più di dieci anni si batte per contrastare la violenza sulle donne e sulla violenza di genere in tutte le sue forme e manifestazioni. La serata, tenutasi sabato 13 aprile presso il Teatro comunale di Limbiate (MB) è stata condotta dalle sostenitrici dell’Associazione Senza Veli Sulla Lingua Rajae Bezzaz, inviata del tg satirico Striscia la Notizia e l’attrice comica Valeria Graci, due volti molto amati dal grande pubblico. Molti personaggi dello spettacolo, dal cantante Marco Carta, l’attore Pasquale Palma, a Dado, la cantautrice Kimono, il cantante Niveo, il comico di Colorado Gianluca Impastato, che si sono alternati in performance canore e di cabaret con Alessandra Ierse, oltre che i giovani della scuola "Danzarte Limbiate".