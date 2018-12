"Biancaneve e i sette nani" diventa rock con i Ciprix

Arriva il 29 e il 30 dicembre, al Teatro Italia di Roma, "Biancaneve e i sette nani", il musical, basato sull'omonima fiaba dei fratelli Grimm. Protagonisti sono i ragazzi di Ciprix, la prima compagnia di musical composta interamente da bambini "professionisti": una rivisitazione in chiave rock, divertente, originale e moderna, ma allo stesso tempo fedele allo spirito originale della favola. Per dare un'inedita atmosfera musicale alla fiaba è stato coinvolto il compositore e chitarrista Giovanni Cera, approdato, dopo varie collaborazioni nel rock e nel pop, nel mondo dei cartoni animati come compositore di sigle e colonne sonore, tra le quali la serie Wìnx Club, il suo lavoro di maggior successo distribuito in più di cento paesi, di cui ha creato tutte le canzoni originali (testi e musiche).