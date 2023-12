"Forlì che brilla", Natale all'insegna della solidarietà

La popolazione è stata colpita duramente dall’alluvione del maggio scorso ma non per questo la città rinuncia a celebrare le Feste, che diventano un’occasione importante per ritrovarsi tutti insieme nelle piazze e nelle vie del centro. Un abbraccio di pace, condivisione e integrazione che parte dalla città romagnola ed arriva al mondo, come raccontano le proiezioni del video mapping che illumina i palazzi del centro ed è declinato sul tema "Christmas in the world ". Fino all’Epifania attraverso la magia di un importante allestimento per il periodo Natalizio, tutto acquista un fascino diverso, si entra davvero in un mondo d’incanto per la gioia dei più piccoli ma anche dei grandi.

Sotto il naming “Forlì che Brilla” la città organizza un palinsesto articolato di iniziative: un Natale tutto da vivere nel segno dell’unione e della collettività, in uno dei momenti più complessi della propria storia. È attiva la raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate ed è possibile donare tramite bonifico bancario al Comune di Forlì all’IBAN IT 48 Q 06270 13201 CC0230308064, specificando la causale "Donazione emergenza alluvione". Donazioni dall'estero CODICE SWIFT/BIC CRRAIT2RXXX. Eventi, scenografie e iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Freee Event per la direzione artistica e creativa, rendono il centro storico e i luoghi più strategici di Forlì ancora più magici ed attrattivi.

"Quello di quest’anno sarà un Natale speciale - commentano il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore Andrea Cintorino - lo vivremo nella consapevolezza che la città si porta nel cuore una tragedia indimenticabile, che ha cambiato per sempre la storia e lo spirito di questa città. Per questo, abbiamo voluto creare un’atmosfera di festa che custodisca nella memoria le immagini di quei giorni e lo spirito di solidarietà che, fin da subito, ha unito le famiglie alluvionate e l’intera comunità".

Come racconta Andrea Camporesi, ceo di Free Event "vogliamo che il Natale sia l’occasione per lanciare un messaggio di pace, solidarietà e unione tra i popoli, sostenuto dall’operato di una città che è un esempio virtuoso di comunità, per questo abbiamo lavorato sull’ idea creativa del Natale nel Mondo".

L’albero di Natale decorato sui toni dell’oro è al centro della piazza circondato dalle luci e dalle immagini del video mapping, la Giostrina e le Casette di Natale celebrano la tradizione e le Festività. Grande novità di quest’anno, la pista delle slitte di Babbo Natale: un’attività presente nei parchi di divertimento di tutto il mondo, ideale per regalare grandi emozioni ai bambini di tutte le età, che potranno sfidarsi scherzosamente sulla superficie “ghiacciata” a loro destinata. Il divertimento continua con la pista di pattinaggio su ghiaccio tra le più grandi di Italia.

In Piazzetta della Misura è stato allestito il “Magico Borgo di Natale”, lo spazio che ospita la suggestiva “Green House” dotata di ampie vetrate, che grazie al successo riscontrato durante la scorsa edizione verrà riproposta anche per questo Natale. Nella stessa area, anche la casetta di Babbo Natale, che ormai come da tradizione, incontra i bambini, affiancato dal suo aiutante Elfo, per una magica foto in famiglia. Dall’8 dicembre al 6 gennaio Forlì continua a brillare con un ricco calendario di eventi, che si concludono con lo spettacolo dell’Epifania.