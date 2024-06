Fiorella Mannoia e Michele Bravi cantano la rinascita dopo il buio

"Domani è primavera" è il nuovo singolo di Fiorella Mannoia feat. Michele Bravi. Un brano che, come sottolineano i due artisti, sfiora le sfide della nostra contemporaneità: "Il buio di questi tempi in bilico tra violenza e guerra, ma anche la voglia di cambiamento di chi non si arrende. È la primavera che arriva, da sempre simbolo per eccellenza di rinascita e risveglio".