È finito l'amore tra Channing Tatum e Zoë Kravitz

Solo due mesi fa poi l'attore aveva condiviso un tenero post insieme alla compagna addormentata sulle sue gambe: "Ti ho per sempre". Nel post Tatum faceva riferimento al debutto, avvenuto ad agosto, del film della Kravitz "Blink Twice": "Questo dolcetto. Lei è così stanca, fratello. Ogni volta che mi chiedevo se si sarebbe rotta…. Continuava ad andare e andare e andare. Sempre alla ricerca della verità. Ha riversato ogni singolo grammo di sé in questo film", si legge nella didascalia del post: "Sono così orgoglioso di sostenere lei, questo film e tutti coloro che ne fanno parte. per sempre. Sapere cosa ci voleva per farcela. Nessuno lo saprà mai. Grazie per avermi trovato e visto. Ti ho preso per sempre. Io e te, schiena contro schiena, contro tutto. Non batterò mai le palpebre. Andiamo. #blinktwice”, ha concluso l’attore di "Magic Mike".