Filippo Perbellini, soul e firme di prestigio per "Goodbye So Long"

Si intitola " Goodbye So Long " il nuovo singolo del cantante dal cuore e dell’anima r'n'b Filippo Perbellini . Un brano classic Soul e R&B, prodotto a Los Angeles da Tommy Vicari, già produttore di Prince, Michael Jackson e Barbra Streisand. Il singolo vanta la collaborazione di musicisti di fama mondiale tra i quali Judith Hill (corista di Michael Jackson in "This is it") e Rod Temperton (autore di "Thriller”). Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

"'Goodbye So Long' rappresenta il mio percorso artistico e il mio gusto per il soul e l'r'n'b – Perbellini - il sound è emozionante e brillante, parla di una delusione amorosa dove l'unico modo per evadere è la musica. Ho scelto questo brano come singolo di apertura del disco perché è solare e carico di energia, sono convinto abbia la spinta giusta per trainare anche gli altri brani dell’album. Lo immagino come il pezzo di apertura del mio tour: una band di 10 elementi con fiati, un bel gioco di luci e ballerini sul palco, vorrei ricreare un ambiente californiano come il videoclip che è stato girato a Los Angeles".