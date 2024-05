Accuse per il figlio di Nicolas Cage: avrebbe aggredito la madre facendole un occhio nero

Tgcom24

La situazione insomma è tutt'altro che chiara. Fonti della polizia hanno dichiarato che l'incidente è al momento oggetto di indagine come possibile reato di percosse e che per ora non è stato effettuato alcun arresto. Non è la prima volta però che Weston si trova al centro di situazioni di violenza. Nel 2011, in seguito a un episodio avvenuto a Los Angeles, era stato ricoverato in ospedale e messo sotto osservazione psichiatrica. In quell'occasione Christina Fulton aveva incolpato Nicolas per i problemi di salute mentale del figlio affermando che il padre di fatto non si era occupato mai seriamente di Weston perché "troppo impegnato a lavorare come attore". Weston Cage è nato il 26 dicembre del 1990 da una relazione tra Cage e la Fulton, che però non si sono mai sposati.