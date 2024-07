Summer Jamboree, Senigallia si scatena a ritmo di Rock'n'roll

Senigallia sarà più rock'n'roll che mai con l'edizione 2024 del Summer Jamboree. Il festival celebra infatti i 70 anni dall'incisione di "Rock Around the Clock", la hit di Bill Haley & His Comets che nel 1954 ha decretato la nascita del genere. Tra i tanti artisti ospiti dal 27 luglio al 4 agosto due leggende come Jay Siegel con i Tokens e Johnny Farina.