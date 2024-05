Locus Festival celebra i suoi 20 anni con un ricco cartellone

Dal 28 giugno al 14 agosto va in scena la ventesima edizione del Locus Festival. Per celebrare questo traguardo, il festival nato a Locorotondo (BA) e che in questi due decenni ha messo la Valle d’Itria sulle mappe di tutti gli amanti della musica, sceglie come tema ispiratore "It Was Written", facendo proprio il titolo del secondo album di Nas, fra gli ospiti più importanti di questa edizione del 2024.