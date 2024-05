Il "Cervino Mountain Music Festival" celebra il solstizio d'estate con il jazz di Russell Crowe

Nel giorno più lungo dell’anno, che accoglie l’inizio dell’estate, arriva a Breuil-Cervinia (Valtournenche) Cervino Mountain Music Festival.

Venerdì 21 giugno la festa per il solstizio d’estate vedrà sul palco tre artisti di livello internazionale. Il primo uè n grande nome del cinema accompagnato dalla sua band di 8 elementi: Russell Crowe & The Gentlemen Barbers. Sul aplco anche uno dei trombettisti più celebri con il suo ensemble, Fabrizio Bosso Quartet e infine un talento made in Italy della chitarra: Luca Stricagnoli.