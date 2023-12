"Ferrari", Michael Mann racconta il Drake pubblico e privato

Il film ci porta nel 1957 quando Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, è in crisi. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla con la moglie Laura rischia il fallimento e anche il loro matrimonio sta diventando sempre più tempestoso, dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. Relazione che durerà tutta la vita tanto che quando la moglie Laura muore, Ferrari sposerà la madre del figlio Piero (Lina Lardi). Così, per poter garantire la sopravvivenza della scuderia, il “Drake” punta tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia. Il film è quindi la storia di una leggenda e di un mito inossidabile diventato un’icona mondiale ma racconta anche i retroscena privati della vita di Ferrari, i conflitti con la rabbia della moglie tradita, l’affetto per il figlio segreto, l’amore con l’amante (tutti sapevano ovviamente), i rapporti con i suoi piloti (Piero Taruffi, Alfonso De Portago) e con il mondo imprenditoriale e, non solo, dell’epoca.

"Un uomo particolare, diverso da tutti, una persona che era come spronata dal lutto del giovane figlio Dino, dal dolore che provava. E tutti i rapporti con le persone che lo circondavano, in famiglia e nella scuderia, ne erano condizionati. Di Enzo Ferrari - ha raccontato Adam Driver - sapevo poco ma via via che preparavamo il film, conoscevamo i luoghi veri a Modena, il barbiere, lo studio, la casa, i ristoranti, sono entrato in connessione con lui e il suo mondo, è stato davvero emozionante".

Una "storia profondamente umana"

"Sono affascinato da sempre da storie così profondamente umane, quando mi sono imbattuto in un personaggio così dinamico come Enzo Ferrari ne sono rimasto colpito. Tutti i suoi aspetti contrastanti sono universali, ma così è la vita e lui li aveva concentrati", ha sottolineato Michael Mann. Nel film l'ex pilota con "la passione letale", parole sue nel film, per i motori, ha un cuore che sembra battere solo in funzione delle gare. Peccato che per Adam Driver questa gioia non ci sia stata: "Le assicurazioni non si sono fidate di me, non mi hanno lasciato guidare. Mi facevano paura, confesso, nessuno voleva che neppure le toccassi, ma è stato fondamentale per il film averle, come pure girare in Italia, visitare i veri luoghi. E' importante capire il contesto, la mentalità. Ferrari era una persona unica, incredibilmente concentrata sul presente, sulle corse, sulle vittorie".