Fedez, visita di controllo dopo il tumore: "La risonanza è andata bene, grazie per i messaggi"

Nelle sue storie Instagram il rapper ha condiviso prima un post in cui annunciava che si sarebbe dovuto sottoporre ad una risonanza magnetica, chiedendo l'appoggio dei fan: "Mandate good vibes". Poi un altro, ad esame terminato in cui scrive: "Tutto bene grazie di cuore per i bellissimi messaggi".

Sin dallo scorso marzo, quando è stato operato per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas, Fedez ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower sui social raccontando la malattia, il suo decorso, la convalescenza e confessando tutte le sue paure legate al tumore. Lo ha fatto anche a sei mesi di distanza. In una immagine diffusa tramite le sue storie Instagram il rapper, col viso coperto dalla mano, ha scritto: "Mi aspetta una bella risonanza magnetica...", aggiungendo una richiesta di supporto ai suoi fan: "Che non amo particolarmente, mandate good vibes".

Instagram

A procedura terminata, mostrando il tunnel per la risonanza magnetica e le due dita della mano in segno di successo ha poi condiviso un altro post scrivendo: "Tutto bene. Grazie di cuore per tutti i messaggi".



Anche l'ultimo esame istologico aveva avuto un esito positivo, e questo fa sperare che il peggio sia alle spalle. "È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci", aveva spiegato Fedez a pochi mesi dall'intervento, sottolineando quanto si sentisse fortunato: "Mi ritengo molto fortunato. Il tumore non ha preso i linfonodi. Al 90% va tutto bene, devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo d'intestino". L'artista non si è quindi dovuto sottoporre a chemioterapia: "Non avevo micro metastasi. La fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire 'tanto culo'....".

Instagram

Pian piano il rapper ha ripreso la sua vita normale, ha ricominciato ad esibirsi debuttando, per la prima volta dopo l'intervento, sul palco di LoveMi un concerto benefico organizzato insieme all'amico ritrovato J-Ax. Attorno a lui gli amici che non lo hanno mai lasciato solo ma soprattutto la famiglia, la moglie Chiara Ferragni e bambini: "L'amore per la famiglia è la cura più forte" ha ripetuto più volte.