Fedez paga caro l'attacco contro J-Ax e Rovazzi: una penale per aver violato la clausola di riservatezza

Dopo un lungo silenzio avvolto nel mistero più fitto, Fedez ha rivelato in un'intervista tv le proprie motivazioni sulla rottura con J-Ax e Rovazzi . Secondo quanto pubblicato da "Chi", le conseguenze saranno amare per il marito di Chiara Ferragni. Le sue affermazioni avrebbero infranto un contratto di riservatezza tra le parti: terminati i rapporti tra loro, nessuno avrebbe più dovuto rilasciare dichiarazioni su questioni personali precedenti. A quanto pare la pena sarebbe una multa salatissima...

Durante La Confessione“, per la prima volta Fedez ha affrontato l'argomento parlando della delusione professionale e umana nei confronti degli ormai ex compagni di viaggio. Il rapper ha affermato di aver elaborato la separazione, anche grazie al supporto della sua famiglia e di alcuni specialisti, riuscendo a parlarne abbastanza liberamente. “Non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita“, ha dichiarato in tv.

