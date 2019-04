Fedez annuncia lo stop: "Basta tour, vado a Los Angeles"

Fedez ha annunciato di volersi ritirare temporaneamente dalle scene , per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Il figlio Leone l'ha accompagnato ieri al Forum di Assago durante le prove pomeridiane, mentre la moglie Chiara lo ha raggiunto la sera sul palco di quella che è stata una delle ultime date del tour. "Quanto mi fermerò? Non lo so, davvero non lo so. Di sicuro per il tour non faccio più niente, era giusto chiudere così" ha dichiarato il rapper.

"Dovevamo fare l'Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà perché a maggio sarò a Los Angeles. Ho fatto il sold out in vari concerti durante questo tour ma non mi interessa comunicare i tutto esaurito, mi interessa che lo show piaccia. Sono molto soddisfatto di come è andata. Come ogni altro ciclo vitale questo disco aveva il suo ed è finito", ha spiegato Fedez. Il tour di "Paranoia Airlines" si chiuderà quindi con le tappe di Padova (13 aprile) e Conegliano (14 aprile).



Il rapper non resterà con le mani in mano ed è pronto a tuffarsi in nuovi progetti imprenditoriali, legati alla musica ma non solo. "Mi dedicherò alle start up che seguo, sto discutendo anche cose che riguardano la mia società. Continuerò a lavorare con Soundreef perché non sono solo un artista, ma anche un consulente marketing. E' andata molto bene, siamo partiti da zero e oggi siamo un bipolio. Per me è stato un grande banco di prova".