Il rapper a due anni di distanza ricorda quei giorni pubblicando le immagini post-operatorie e senza far mancare la sua innata ironia: “Anche con il tumore non ho mai perso il mio sex appeal” scrive a corredo di una foto in ospedale con il cerotto sulla ferita e il camicione addosso.”2 fottuti anni! – aggiunge – La vita è bella”.

Tgcom24

In occasione di un anniversario molto significativo, Fedez ha condiviso sui social il ricordo dell'operazione chirurgica subita due anni fa per rimuovere un tumore pancreatico. Il 22 marzo 2022, il rapper fu operato all'ospedale San Raffaele di Milano. Fedez non necessitò di ulteriori trattamenti chemioterapici. Nonostante ciò, dovrà sottoporsi a monitoraggi periodici per tutta la vita e assumere farmaci per compensare la carenza enzimatica.

Fedez pubblica una serie di fotografie post operatorie quando era ricoverato all’ospedale San Raffaele e tra gli scatti c’è pure un biglietto con la lista delle cose da fare, una specie di programma di vita per i successivi 5 anni. "Concerto 2022 in Duomo, vacanza Vegas, San Siro da solo con pubblico, possedere un altro figlio, vincere Sanremo/Eurovision/Grammy", c’è scritto.

I commenti dei fan non si sono certo fatti attendere. In particolare, qualcuno non avrebbe apprezzato il verbo “possedere” usato in riferimento ai figli. Ma soprattutto tanti follower rimproverano al rapper di non aver ringraziato Chiara Ferragni e non aver postato foto con lei che invece si era mostrata sempre accanto al marito in quel periodo difficile. Altrettanto comprensibile che in un momento di crisi coniugale profonda Fedez non abbia voluto menzionare l’influencer.