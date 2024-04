Fabbrica del Vapore tra musica e design

Il piazzale di Fabbrica del Vapore diventa lo scenario ideale per un festival dove musica e design si incontrano, un progetto ideato dal dj e producer Lele Sacchi e dal produttore di eventi Eric Galiani. Sullo sfondo di una scenografia avveniristica pensata per l’occasione e un’installazione al centro della scena "The Circle" by Real Media, uno schermo led circolare a 360 gradi, che avvolgerà lo spazio in un vortice di luci e colori, con una stanza immersiva: al suo interno e visual Arts immaginate da Monogrid e digital artists tra cui Gabriele Verga, Rich.4d, Franz Rosati, Ved.fourdimensional, Elia Pellegrini, Fabiola Sangineto, Lorenza Liguori, Lorenzo Venturini.

Si alterneranno dj e artisti internazionali, con esibizioni dal pomeriggio fino a mezzanotte, seguiti da club night nello spazio Tempio del Futuro Perduto. Fra i nomi da segnalare Sama’ Abdulhadi, la dj palestinese star dell’elettronica di avanguardia, Francesco Del Garda, uno degli artisti più amati dalla scena, Young Marco, fra i migliori produttori house deep olandesi, oltre a una serie di dj set di soli vinili e showcase quotidiani delle etichette discografiche più interessanti del panorama indipendente.