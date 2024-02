Grave lutto per Eros Ramazzotti: è morto suo papà Rodolfo

E' morto all'età di 87 anni Rodolfo Ramazzotti, papà di Eros Ramazzotti.

E' stato lo stesso cantante a dare la notizia con una storia su Instagram in cui è ritratto bambino insieme al padre, con la scritta "Ciao Pà" seguita da due cuori, uno dei quali infranto. Un lutto improvviso e inaspettato, come ha sottolineato Aurora, che nel suo post ha salutato il nonno in modo commosso, scrivendo "Non riesco a trattenere le lacrime. Fai buon viaggio, non eravamo pronti per salutarti". Eros aveva pubblicamente dedicato un pensiero al padre poche settimane fa, dal palco del Festival di Sanremo 2024.