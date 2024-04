Ermal Meta diventa papà: "Fortuna, portaci l'estate"

Il cantautore ha annunciato con un post social, in cui si vedo un maglioncino da neonata, l'arrivo della piccola Fortuna

Per Ermal Meta questo è un momento di quelli indimenticabili.

Tgcom24

"Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo - scrive Ermal nel post -. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate", firmando poi il messaggio "La tua mamma e il tuo papà".

Subito sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni e di affetto da parte di colleghi, amici e fan di Ermal. Tanto da spingerlo a fare un tweet su "X" scrivendo "La piccola Fortuna avrà migliaia di zie".