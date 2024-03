La carriera

Eric Carmen era nato nel 1949 a Cleveland nell'Ohio e ha co-fondato i Raspberries all'inizio degli anni 70 insieme a Jim Bonfanti e Wally Bryson, ai quali si è poi unito Dave Smalley. Pubblicarono il loro album di debutto eponimo nel 1972, con brani che raggiunsero il successo nelle classifiche tra cui "Go all the way". Dopo quattro dischi insieme, la band si sciolse nel 1975 e Carmen iniziò la carriera da solista, ottenendo successo nel movimento emergente del soft rock, soprattutto con i primi due singoli "All By Myself," basato sul Concerto per pianoforte n. 2 di Sergei Rachmaninov, e "Never Gonna Fall in Love Again", basato su una parte della Sinfonia n. 2 dello stesso autore. Ha scritto anche "Almost paradise" presente nella colonna sonora di "Footloose". L'artista ha anche avuto successo con il suo contributo alla colonna sonora di "Dirty Dancing" grazie a "Hungry eyes" che lo ha riportato in cima alle classifiche musicali nel 1987, raggiungendo il numero 4 sulla Billboard Hot 100. L'anno successivo la sua "Make me lose control" ha avuto un successo simile, raggiungendo il numero 3.