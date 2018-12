Enrique Iglesias festeggia 20 anni carriera con un tour

Personaggio iconico, tra i cantanti più influenti del pop contemporaneo, Enrique Iglesias festeggia i numerosi successi degli ultimi 20 anni di carriera con il grande show " All the hits live ". In Italia approderà il 5 maggio 2019 a Roma , al Palazzo Dello Sport - Roma Eur, per un'unica data. Con il suo undicesimo tour mondiale sovvertirà nuovamente le regole con uno show pieno di effetti pirotecnici, tecniche laser e uno schermo led gigante lungo 40 metri.

Con 100 milioni di singoli e album venduti, 197 premi, tra cui Grammy, Billboard Awards e World Music Awards, Enrique Iglesias è uno degli artisti di maggior successo nel mondo. Brani come "Bailamos", "Rhythm Divine" "Hero" o "Be With You" e gli ultimi successi tra i quali "Duele El Corazon", "Subeme La Radio", "El Bao", "Move To Miami" o il recente "I Don't Dance (Without You)" sono sempre tra i più popolari a livello internazione.



Nel suo ultimo tour "Sex and Love" tra il 2014 e il 2018, Enrique si è esibito davanti a quasi 1 milione e mezzo di fan per un totale di oltre 100 concerti.