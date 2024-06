In occasione del 40esimo anniversario dalla morte di Enrico Berlinguer arriva al cinema "Arrivederci Berlinguer!", diretto da Michele Mellara e Alessandro Rossi. Tgcom24 offre in anteprima una scena del documentario, che arriva in sala il 10, 11 e 12 giugno. A curare le musiche Massimo Zamboni, chitarrista del gruppo punk rock CCCP – Fedeli alla linea.