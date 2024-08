"Absolutely... Ennio Morricone", Pantelleria celebra il maestro

"Per lunghissimi anni, oltre 30, abbiamo vissuto accanto al nostro amato Ennio - raccontano i musicisti - suonando con lui nei concerti in tutto il mondo, nelle registrazioni, e mai abbiamo immaginato la sua assenza forzata. Nemmeno ora. Di fronte ai travisamenti e alle esecuzioni improbabili di cui oggi -troppo spesso- la musica di Morricone è vittima, sentiamo il dovere di proporre la musica di Ennio nel rispetto assoluto delle sue partiture originali e delle sue idee musicali che conosciamo così bene, e per questo in ogni nostro concerto, non aggiungiamo neppure una sola nota gratuita a ciò che lui aveva scritto, ma intendiamo solo restituire la raffinatezza della sua musica e del suo genio che nella versione cameristica per pianoforte e violoncello si evidenzia con grande potenza evocativa".