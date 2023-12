Morta suicida Emmanuelle Debever, l'attrice accusò Gerard Depardieu di violenza

Il post su Facebook contro Depardieu

L'attrice lanciò le sue accuse nei confronti di Depardieu il 5 giugno 2019, con un post pubblicato sul suo account Facebook. In quell'occasione, commentando l'assoluzione dell'attore dalle prime accuse ricevute, la Debever denunciò la violenza subita sul set. "Signor Depardieu. Oggi assolto dall'accusa di stupro e violenza sessuale. No comment" scrisse. Poi parlando del set del film "Danton" aggiunse: "Il mostro sacro si era abbandonato a molte cose durante le riprese... Approfittando dell'intimità all'interno di una carrozza. Facendo scivolare la sua grossa zampa sotto le mie sottovesti, presumibilmente per avere una migliore sensazione di me...". Nel post c'era anche una foto d'archivio in bianco e nero che ritraeva i due sul set di "Danton".