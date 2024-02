Emma fa chiarezza su Tedua

"Io sono una caz..ra e avevo lanciato questa cosa - ha spiegato Emma - lo avevo detto durante la settimana di Sanremo! Ma non potevo non dirlo perché era un'intervista basata sul telefono. Mi chiedevano di mostrare l’ultimo screen, l’ultimo messaggio e l’ultima ricerca su Google. Io avevo fatto la ricerca la sera prima ma erano passate tre bottiglie di vino e una nottata perché in genere nelle mie ricerche ci sono le ricette. Quindi senza pensarci ho girato il telefono e c'era Tedua. Mi chiedono perché l'ho cercato e ho spiegato che l’avevo visto, era molto figo e volevo vedere quanti anni avesse. Tutto qua. Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate. Poi siamo andati a una festa a divertirci ma niente di trascendentale. Non è successo niente. Fatevi una vita, andate avanti. Tra me e Tedua non c'è stato niente e non c'è niente".