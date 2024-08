Il 10 agosto Emma ha concluso il tour che l'ha fatta viaggiare su e giù per l'Italia, per andare a trovare a casa tutti i suoi fan: "Sono andata a prendermi le persone una a una, sì. Sul palco non mi risparmio: a ogni tappa do il massimo, con la stessa energia della prima data perché ogni persona che ha pagato un biglietto ha il diritto di avere il meglio. Anche se ho 38 di febbre, anche se a volte è dura perché tolgo tanto agli affetti, alla vita privata. Ma quando mi dicono: 'Aggiungiamo questa città?' io non mi tiro mai indietro".