Emma Marrone: "Ho fatto pensieri impuri su Tedua e ho cercato l'età"

Per i cantanti la settimana sanremese è un'ottima occasione per ritrovare i colleghi, divertirsi e magari fare nuovi incontri. E' successo anche a Emma, che quando ha posato gli occhi su Tedua le è parso subito interessante. Durante un'intervista a Fanpage ha infatti confessato in modo scherzoso: "La mia ultima ricerca Instagram? Su Tedua, perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri. Nel senso che ho detto 'mamma mia che bono'. Poi mi sono chiesta quanti anni avrà. Così ho cercato l’età. Piccolo. O forse sono troppo grande io. Però mi sono innamorata, lo ammetto. Ma sì, lo dico! Non c'ho niente da perdere". A separarli ci sono dieci anni di differenza, ma questo non è certo un ostacolo per la conoscenza. Il rapper ha anzi subito ricambiato l'interesse della collega: prima ha condiviso la sua esibizione su Instagram e i due sono stati avvistati vicinissimi durante un party.