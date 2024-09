Emis Killa celebra i suoi 15 anni di carriera unendo il rap di ieri, oggi e domani

Uno show partito allo scoccare delle 21 con puntualità più svizzera che italica, con Emis su una pedana a 10 metri di altezza, con bandana in testa legata davanti alla Tupac per sciorinare le barre di "Dal basso", un brano gangsta tratto dall'album "Terza stagione", in maniera perfetta, giusto per far capire subito che la tecnica non è un optional. Accompagnato come da prassi dal suo storico Dj Tel Aviv, Emis Killa ha portato sul palco del Fiera Milano Live un viaggio all’interno della sua carriera quindicinale, attraversando il repertorio dei successi più amati tra passato e presente, che lo hanno reso uno delle certezze del rap game italiano.