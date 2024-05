In una clip pubblicata sui social, Eminem (che ha recentemente accompagnato all'altare la figlia Hailie Jade) mostra la telefonata con il moderno Houdini David Blaine. "Ascolta David ho bisogno del tuo aiuto per una cosa ma, prima di tutto, voglio che tu sappia che per me sei il più grande illusionista del mondo. Quello che mi chiedevo è: fino a che punto possiamo spingerci con questa magia? Possiamo fare qualcosa di speciale?". In tutta risposta l'illusionista prende un calice di vetro da un tavolino di un ristorante e se lo mangia, in mezzo alle grida di stupore dei presenti. "Il mio ultimo trucco è far sparire la mia carriera", annuncia infine il rapper. Non a caso il suo dodicesimo album si intitola proprio "The Death of Slim Shady" ed era stato annunciato qualche giorno fa attraverso un necrologio apparso su un giornale di Detroit.