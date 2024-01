"I Know?" è il quarto e ultimo singolo estratto dall’ultimo album di Travis Scott, "Utopia", uscito nel luglio del 2023 e celebrato con il concerto romano al Circo Massimo avanti a circa 70.000 persone (con ospite Ye). A febbraio il rapper sarà ta i protagonisti sul palco dei Grammy Awards 2024 al fianco di Dua Lipa, Billie Eilish, Olivia Rodrigo. Inoltre, Scott grazie al disco è in lizza nella categoria Best Rap Album.

Il video del brano "I Know?" vede protagoniste le due supermodelle Emily Ratajkowski e Anok Yai. Nelle immagini, a un certo punto e con grande sorpresa soprattutto dei tifosi nerazzurri, si vede Emily indossare una vecchia maglia dell’Inter, ancora con lo sponsor Pirelli. Online c’è chi è convinto che possa essere dell'annata 2017/18, oppure 2018/19. E' la quarta volta che la modella si mostra con la maglia di una squadra di calcio italiana. Nel 2017 era successo con una maglietta della Juventus personalizzata con il numero di 10 e il suo nome. L'anno successivo invece aveva infiammato la tifoseria romanista nello stesso modo. Nel 2023 nelle sue storie su Instagram è apparsa con una maglia di allenamento del Napoli ("Ho cambiato la maglia per guardare il Napoli", aveva scritto).

Il fenomeno Bloke Core

Se veramente Emily Ratajkowski sia appassionata di calcio italiano rimane un mistero, forse più accreditata potrebbe piuttosto essere che la sua scelta stilistica sia figlia del fenomeno Bloke Core. Il trend è nato a fine 2021 su Tik Tok, utilizzando un look composto semplicemente da una maglia da calcio vintage abbinata a un paio di jeans. E poco a poco il capo sportivo si è trasformato in uno alla moda, il cui utilizzo è concepito ben oltre il rettangolo di gioco. Solo recentemente abbiamo visto Dua Lipa con la divisa del Palermo, Kim Kardashian fotografata a spasso per Los Angeles con una maglia romanista stagione 1997/98, Chiara Ferragni con quella giallonera del Borussia Dortmund in un post Instagram.