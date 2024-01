Elvis Presley torna sul palco come ologramma.. e parte in tour

Il viaggio nel tempo degli Abba

in scena Elvis Presley, uno degli artisti che ha venduto più dischi nella storia della musica, mori' all'eta' di 42 anni nella sua villa di Graceland a Memphis, inTennessee, nel 1977. Elvis Evolution arriva dopo il successo dello spettacolo Abba Voyage, che ha trasformato il supergruppo svedese in avatar. La versione digitale del gruppo era stata creata grazie a settimane di riprese con motion capture con i quattro membri della band e un team di 850 elementi della Industrial Light & Magic, la compagnia fondata da George Luca. Lo show si è rivelato un mash up tra digitale e reale, grazie al quale gli Abba sembra si siano esibiti fisicamente sul palco, con l'aspetto che avevano nel 1978. Questo grazie alle 5 settimane di riprese in cui i quattrovhanno eseguito ogni canzone dello show, indossando speciali tute con sensori, che hanno trasferito le loro emozioni e i movimenti agli ologrammi che sono saliti sul palco al loro posto.