Elton John e i suoi acciacchi: "Non ho più prostata, anca, ginocchio... Non mi è rimasto molto, ma sono ancora qui"

L'ultimo tour Il musicista ha completato il suo tour d'addio poco prima dell'estate 2023, suonando anche per la prima volta sul palco di Glastonbury e regalando il suo ultimo show italiano a San Siro nel giugno 2022.

A luglio 2023 John ha regalato l'emozionante "ultimo live" della sua carriera, alla Tele2 Arena di Stoccolma, in Svezia. "Sono stati 50 anni di gioia pura nel fare musica (...) è stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi, e siete stati assolutamente magnifici", ha detto l'artista britannico, 76 anni, cinque Grammy Awards e quasi 4.600 esibizioni in tutto il mondo, rivolgendosi ai milioni di fan, prima di cominciare a cantare. Poi ha dato via al suo spettacolo con uno dei suoi capolavori "Bennie and the Jets".