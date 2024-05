Per annunciare "Black Nirvana" Elodie ha scelto nuovamente un nude look molto sensuale, come nel precedente singolo "A Fari spenti", uscito nel settembre 2023 e scritto da Elisa con Marz & Zef, per il cui lancio la cantante era apparsa nel video completamente nuda con i capelli bagnati a coprire il seno e lo sguardo di ghiaccio.

Per presentare "Black Nirvana" Elodie posa in un deserto, tra dune di sabbia, sullo sfondo di un tramonto rosso fuoco. Nella brevissima clip che anticipa il brano la silhouette della popstar, con indosso un abito bianco quasi trasparente si staglia, coi lunghi capelli sciolti e pose sinuose, nel suggestivo paesaggio alle sue spalle.