Gli ultimi anni sono stati in ascesa per Elodie. Oltre al tour sold-out c'è stata la partecipazione al Festival di Sanremo con "Due" e i successi del disco "Ok. Respira" e del clubtape "Red Light"; senza contare i progetti cinematografici/televisivi paralleli e le iniziative benefiche (è infatti ambasciatrice di "Save the Childeren"). E' stata inoltre una delle protagoniste del concerto benefico "Una, nessuna, centomila", regalando un duetto da brividi con Tananai sulle note di "Tango". Con i suoi singoli che continuano a macinare milioni di stream sembra il momento giusto per "allargare" i live e accogliere il pubblico in uno spazio adeguato.