Elodie supera a pieni voti la prova costume di febbraio

La cantante è in vacanza in Australia e si gode spiaggia e sole in un anticipo di estate prima dei nuovi impegni

La cantante è infatti da qualche giorno in vacanza in Australia , dove si sta godendo mare, spiagge e sole. E a giudicare dalla foto in bikini postate sul suo profilo Instagram ha passato a pieni voti la prova costume di febbraio. Elodie sfoggia un fisico statuario anche se qualcosa forse non va... infatti a commento delle foto, dove appare pensierosa e imbronciata, ha scritto un enigmatico "nervosetta". Che succede? Ad ogni modo le foto sono state apprezzate anche da Andrea Iannone, che ha messo un cuore e una fiamma.

Per Elodie l'estate è arrivata con qualche mese di anticipo.

Leggi Anche Elodie incanta Milano come una dea tra nuove hit e lap dance

Per Elodie il 2023 è stato un anno indimenticabile, ricco di impegni e soddisfazioni. A partire da "Red Light", il club tape pubblicato a ottobre, cui è seguito un tour nei palazzetti di grande successo, che ha confermato la sua crescita come performer dal vivo. Qualche giorno di vacanza per rigenerarsi e ricaricare le batterie era il minimo che potesse concedersi.

Al momento per il 2024 l'unico impegno già fissato è quello del 4 maggio, all'Arena di Verona, per "Una Nessuna Centomila", dove salirà sul palco insieme a Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Francesca Michielin, Ornella Vanoni e tante altre artiste e artisti che faranno sentire ancora una volta la loro voce contro la violenza sulle donne.