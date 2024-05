Artista multiplatino con due miliardi di stream totali in carriera, 500 milioni dei quali con il suo ultimo album "Ok. Respira", nel corso della 68ª edizione ha vinto il David di Donatello per "Proiettili (Ti mangio il cuore)" come "Miglior canzone originale", interpretata da Elodie con Joan Thiele e scritta dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia. Gli ultimi anni sono stati tutti in ascesa per Elodie. Oltre al tour sold-out c'è stata la partecipazione al Festival di Sanremo con "Due" e i successi del disco "Ok. Respira" e del clubtape "Red Light"; senza contare i progetti cinematografici/televisivi paralleli e le iniziative benefiche (è infatti ambasciatrice di "Save the Childeren"). E' stata inoltre una delle protagoniste del concerto benefico "Una, nessuna, centomila", regalando un duetto da brividi con Tananai sulle note di "Tango".