Elodie torna al cinema, attrice nel nuovo film di Mario Martone

"Recitare, rispetto a cantare, mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa - ha raccontato Elodie - È un po' come andare in analisi. Lo rifarei e sceglierei anche bene, perché per me è stata una sorta di terapia... da ragazzina ho amato molto film come 'Viola' e 'Schindler's List' che ho visto tante volte. E poi tra i miei preferiti c'è 'Nuovo Cinema Paradiso'. Il cinema, va detto, per me è stato un grande compagno di viaggio, più dei libri".