La Macpherson ha raccontato di essersi rinchiusa in una casa presa in affitto a Phoenix, in Arizona, dove per otto mesi ha "trattato in modo olistico" il suo cancro sotto la guida di un team di professionisti. A monitorarla sono stati il suo medico di base, un dottore in naturopatia, un dentista olistico, un osteopata, un chiropratico e due terapisti. Ora, a suo dire, il cancro sarebbe in remissione, ma non risultano esserci conferme dal punto di vista scientifico alle sue affermazioni.