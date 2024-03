Al suo debutto alla regia Damian Hurley, figlio ( clone per bellezza e sensualità, ndr ) di Elizabeth Hurley e del milionario americano Steve Bing, morto suicida nel 2020 , ha voluto sul set proprio la bellissima madre , che ha diretto in alcune scene bollenti e... saffiche. Nel trailer infatti Liz, che interpreta Lily, viene sedotta dalla giovane attrice Pear Chiravara, nei panni di Natasha. Dopo che la donna le ha offerto da bere comincia a baciarla, prima sul petto e poi in bocca in alcune sequenze ad alto tasso di erotismo. Guardare i propri genitori in scene hot può essere spesso molto imbarazzante per un figlio. Ma non è certo il caso di Damian Hurley. Il giovane ha già fotografato la madre in bikini succinti in molte occasioni e con lei ha da sempre un rapporto molto intimo e speciale.

Chi è Damian Hurley

Occhi verdissimi, lunghi capelli castani e lineamenti praticamente identici a lei Damian, che ha debuttato come modello a 17 anni, ha lavorato in moltissime campagne per importanti giornali di moda e ha anche posato con Irina Shayk. Il su osogon prò è sempre stato il cinema. Nel 2015 ha recitato in un piccolo ruolo in "The Royals", la serie in cui mamma Elizabeth interpretava la regina. Nel 2023 ha realizzato un corto, "The Boy on the Beach", in cui è apparsa anche la madre.

Alla fine delle riprese di "Strictly Confidential" Damian ha scritto su Instagram ringraziando tutti gli attori ma soprattutto sua madre: "Durante la realizzazione del mio primo cortometraggio nel 2010 (quando avevo 8 anni) mi aveva promesso che sarebbe stata nel mio primo lungometraggio; fedele alla sua parola, nel momento in cui questo film ha avuto il via libera, la mamma ha mollato tutto ed è corsa nei bellissimi Caraibi per aiutare. Lavorare insieme è stato un sogno".