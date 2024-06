Elisa annuncia la sua prima volta a San Siro

Con un disco di diamante, 40 dischi di platino, 9 dischi d'oro, 500 milioni di views totali per i suoi video, ed oltre 2,5 miliardi di stream, Elisa è tra le artiste più amate da pubblico e critica. I suoi ultimi live legati al progetto "An Intimate Night", prima in teatro, poi all'Arena di Verona e infine con doppia data al Forum di Milano, hanno registrato sempre il sold out in pochissimi giorni.