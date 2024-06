Tra i temi cari ad Elena Sofia Ricci, in questa pietra miliare del teatro, così come ha raccontato lei stessa c'è il "bisogno quasi animaleso", di vivere e di non buttare via nemmeno un attimo della propria vita: "E' qualcosa a cui mi sento molto vicina e che io faccio quotidianamente buttandomi nel lavoro e alzando ogni volta di più l'asticella".

Una filosofia di vita, per la brava e bella artista, che finora sembra aver davvero funzionato.