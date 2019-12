Edoardo Brogi è la final Future Legend della musica italiana

Dopo mesi di selezioni, duro lavoro e tre inediti pubblicati, la Final Future Legend by Coca-Cola è stata proclamata a Milano. Edoardo , cantante 23enne di Montespertoli si è affermato come il più amato e votato fra i quattro finalisti in gara nella prima music battle in lattina by Coca-Cola.



LEGGI ANCHE > Irama, prima uscita con la nuova fidanzata Victoria



Membro della squadra pop con il coach Irama, Edoardo ha superato tutte le fasi del concorso convincendo il pubblico con i suoi testi, la sua voce e il suo entusiasmo. I suoi brani "Parlami", "Non sei tu" e "Senza di te", arrangiati con l’aiuto del coach e del produttore Giulio Nenna, hanno già migliaia di ascolti su Spotify.



"Essere la Final Future Legend by Coca-Cola mi riempie di orgoglio - ha dichiarato Edoardo - Sono felice di essere riuscito a comunicare al pubblico le emozioni che vivo attraverso la musica. Questo è sempre stato il mio obiettivo principale e ringrazio Coca-Cola per avermi dato questa incredibile opportunità”.



Ora, grazie alla sua vittoria, avrà la possibilità di realizzare il video del suo ultimo brano grazie al quale ha vinto, e di esibirsi live nel corso della serata di Capodanno su Canale 5, per iniziare il nuovo anno facendo ciò che più ama fare: cantare.



"Abbiamo lavorato con determinazione partendo da zero. Il merito non è solo mio e di Edoardo ma anche di tutto il mio team artistico. Sono molto orgoglioso della vittoria, Edoardo è cresciuto nel corso di questa esperienza con Coca-Cola e sono sicuro che ora è pronto per il grande pubblico”, ha dichiarato il suo Coach Irama.





TI POTREBBE INTERESSARE: