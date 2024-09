È morto Glauco Mauri, decano del teatro

A dicembre 2023 esce "Le lacrime della Duse. Ritratto di un artista da vecchio", l'autobiografia di Glauco Mauri, in cui con leggerezza e sincerità racconta la sua lunga e ineguagliabile carriera di attore: "Vorrei fosse chiaro che non mi servo della vita per parlare di me ma uso me stesso per parlare della vita. Ho più di novant'anni e ho sempre cercato di stare con le antenne della mente e del cuore ben vibranti, per tentare di comprendere qualcosa della grande avventura del vivere. A quindici anni sono salito, per la prima volta, sopra un palcoscenico, poi per settantadue ho dedicato la mia vita al teatro. Luci e ombre, successi e fallimenti e devo confessare che i secondi mi sono stati più utili".