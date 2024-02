La band inglese, tra i protagonisti della prossima edizione del Lucca Summer Fest , dopo che l'entusiamo suscitato con l'annuncio della prima data del 21 luglio ha portato a un sold out in pochissimi giorni, su invito degli organizzatori del Festival ha aggiunto un secondo show il 23 luglio . I biglietti per questo nuovo concerto andranno in vendita da mercoledì 28 febbraio su ticketone (ma dal 27 ci sarà una prevendita esclusiva per gli iscritti alla Vip community della band).

Tgcom24

La band inglese ha pubblicato a ottobre "Danse Macabre", un album a tema Halloween composto da inediti, cover e rifacimenti di loro brani del passato. Un uscita arrivata al termine di due anni in cui i Duran Duran hanno vissuto un importante ritorno di fiamma: dalla pubblicazione dell'album "Future Past", nel 2021 (piazzatosi al terzo posto della classifica inglese), per arrivare un lungo tour di grandissimo successo nelle arene degli Stati Uniti, passando attraverso la consacrazione dell'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame.

I concerti di luglio in Piazza Napoleone per Lsf I due show della band inglese si terranno in Piazza Napoleone, una delle due location dove gli show del Festival si tengono tradizionalmente da anni. I Duran Duran si sono già esibiti nella piazza nel 2011, per il tour dell'album "All You Need Is Now". Il doppio appuntamento di questa estate rientra in un tour, ancora in via di definizione, che vedrà il gruppo partire ancora una volta negli Stati Uniti per poi passare all'Europa in estate dove si esibirà soprattutto in Festival all'aperto.

Duran Duran, le date del tour 2024

11 maggio, Pasadena, Usa, Cruel World Festival 2024

17 maggio, Omaha, Usa, Steelhouse Omaha

19 maggio, Thackerville, Usa, OK Lucas Oil Live at WinStar World Casino and Resort

18 luglio, Kallithéa, Grecia, Release Athens 2024

21 luglio Lucca, Italia, Lucca Summer Fest

23 luglio, Lucca, Italia, Lucca Summer Fest, 2024

28 luglio, Southwold, Gb, Latitude Festival 2024

30 luglio, Pula, Croazia, Pula Arena