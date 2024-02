Tgcom24

La storia del secondo capitolo "Dune - Parte due" inizia esattamente dalla fine della prima parte. Ovvero con gli eserciti del barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) che hanno ripreso il pianeta desertico di Arrakis, compreso il controllo della fornitura di quella preziosa merce psicotropa nota come Spice. In questa seconda parte della saga Paul Atreides (Timothée Chalamet), erede della Casa Atreides in cerca di pace, e sua madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) fuggono nel deserto. Qui Paul incontra Chani (Zendaya), una ragazza che ha visto in premonizioni, e si unisce ai Fremen che ormai lo vedono sempre più come un messia, un predestinato sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia.

In tutto il film ci sono scontri di civiltà, un ecosistema malato in cui l'acqua è più preziosa dell'oro, il pericolo dei fondamentalismi religiosi e, infine, gli enormi vermi della sabbia del deserto che possono, con grande coraggio, essere cavalcati una volta richiamati o ingoiare interi villaggi e montagne.

Chalamet e Zendaya sui loro personaggi Spiega Chalamet del suo personaggio: "Paul è la stessa persona del primo film, ma evolve. Non è più la figura infantile che abbiamo conosciuto all'inizio, è un giovane che riceve una chiamata al ruolo di guida di cui non è necessariamente entusiasta ma che abbraccia tra molti dubbi". Sottolinea Zendaya del suo personaggio di Chani e della sua complicata relazione affettiva con Paul Atreides: "Lei non sapeva cosa stava entrando nella sua vita. Ha appena incontrato questo straniero, Paul Atreides, che ha battuto uno dei suoi amici, Jamis, e lui e sua madre non hanno nessun altro posto dove andare per essere al sicuro, quindi li portano con sé. Ma lei è apprensiva. Lo tratta come qualcuno che deve guadagnarsi il rispetto per essere un Fremen, quindi è un po' dura con lui. Capisce poi che lui potrebbe essere quello di cui parlano gli anziani e che dovrebbe salvarli. E poi piano piano il suo cuore inizia a sentire qualcosa mai provato prima".

Il cast di star Gli amati protagonisti del primo capitolo tornano sul grande schermo affiancati da numerose nuove star internazionali: Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), Josh Brolin (“Avengers: Endgame”), Austin Butler (“Elvis”, “C’era una volta… a Hollywood”), Florence Pugh (“Black Widow”, “Piccole donne”), Dave Bautista (i film “Guardiani della galassia”, “Thor: Love and Thunder”), Christopher Walken (“Il cacciatore”), Léa Seydoux (la saga “James Bond” e “Crimes of the Future”), Souheila Yacoub (“The Braves” “Climax”) e con Stellan Skarsgard (“Mamma Mia!” i film, “Avengers: Age of Ultron”), Charlotte Rampling (“Il portiere di notte”) e Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”).

Il cast tecnico, la colonna sonora e dove è stato girato Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo. Il regista canadese torna nuovamente a lavorare con il team di filmmakers di “Dune” composto da Greig Fraser, direttore della fotografia vincitore di un Oscar, Patrice Vermette, scenografa premiata con l’Oscar, Joe Walker, montatore anche lui vincitore di un Premio Oscar, Paul Lambert, supervisore degli effetti visivi vincitore di un Oscar e Jacqueline West, costumista nominata all’Oscar. La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar Hans Zimmer. Il film è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia. La troupe guidata da Denis Villeneuve ha fatto tappa nel luglio 2022 in Veneto, per la precisione il comune di Altivole in provincia di Treviso. Comune in cui si trova la Tomba Brion, chiamata anche Memoriale Brion (uno dei monumenti che fanno parte del Fondo Ambiente Italiano).

Lo slittamento dell'uscita a causa dello sciopero degli attori Il secondo capitolo sarebbe dovuto arrivare al cinema a novembre 2023. A causa dello sciopero degli attori della US Screen Actors Guild tuttavia la pellicola ha dovuto posticipare la data di uscita.